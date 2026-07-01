В Гусеве посетительница бара украла телефон за 50 тысяч рублей

В полицию Гусева обратился 32-летний местный житель. Он рассказал, что отдыхал в городском баре и оставил мобильный телефон на столике без присмотра. Когда вернулся, гаджета не было. Ущерб — 50 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска изучили записи с камер и установили подозреваемую. Ей оказалась 34-летняя ранее судимая…