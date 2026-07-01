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В Гусеве посетительница бара украла телефон за 50 тысяч рублей

В полицию Гусева обратился 32-летний местный житель. Он рассказал, что отдыхал в городском баре и оставил мобильный телефон на столике без присмотра. Когда вернулся, гаджета не было. Ущерб — 50 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска изучили записи с камер и установили подозреваемую. Ей оказалась 34-летняя ранее судимая…

Источник: Янтарный край

В полицию Гусева обратился 32-летний местный житель. Он рассказал, что отдыхал в городском баре и оставил мобильный телефон на столике без присмотра. Когда вернулся, гаджета не было. Ущерб — 50 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска изучили записи с камер и установили подозреваемую. Ей оказалась 34-летняя ранее судимая жительница Гусева. Она планировала продать телефон, но была задержана. Похищенное изъяли.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). Ей грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в УМВД по Калининградской области.