В больницу Тазовского района Ямала поступил эндоскоп

Центральная больница Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа получила эндоскоп в соответствии с целями национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в районной администрации.
«Новый аппарат позволит нам не только сохранить прежний уровень диагностики, но и значительно расширить охват обследований населения. Главное его преимущество — это мобильность. Аппарат быстро собирается и разбирается. Это особенно важно для выездной работы специалистов, благодаря чему мы сможем проводить обследования жителей отдаленных сел прямо на местах», — подчеркнул главный врач Тазовской центральной районной больницы Эльдар Фараджев.
С помощью эндоскопа врачи проводят исследования внутренних органов: пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки. По словам специалистов, потребность в такой диагностике остается высокой — ежедневно в районном центре выполняется до девяти процедур.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.