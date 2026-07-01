15 полезных советов для изумительно вкусного шашлыка

Лето — время шашлыков — пролетает на удивление быстро. И хочется насладиться им в полной мере. Как приготовить это блюдо так, чтобы получить наибольшее удовольствие, которое запомнится на весь год, рассказали в волгоградском Роспотребнадзоре.
Какое мясо выбрать и как мариновать: сначала — засолка.
Специалисты рекомендуют выбирать для этого блюда постную свинину — она легко переваривается. Говядина в этом смысле тяжелее, у телятины и ягнятины есть ограничения — они не рекомендуются людям с заболеваниями обмена веществ.
До того, как мясо замариновать, его следует отправить на несколько часов на засолку, засыпав солью и сахаром в соотношении 10 к одному. После засолку смывают, а мясо маринуют.
«Мариновать мясо лучше в кислой среде: начиная от сухих вин или уксуса и заканчивая соком лимона и кисломолочными продуктами, такими как йогурт или кефир. А транспортировать в термоконтейнере или термосумке с аккумуляторами льда», — советуют в РПН.
Покупая замаринованный шашлык в магазине, обращайте внимание на маркировку — берите только высший или первый сорт. В составе консервантов должна быть лимонная кислота — она не так агрессивна для слизистой желудка, как диацетат и цитрат натрия.
Как жарить: проложите фольгу — будет меньше дыма.
Для жарки мяса лучше использовать древесный уголь или дрова лиственных деревьев вроде березы или ольхи — хвойные выделяют больше канцерогенных смол. Приступать к жарке мяса надо, когда пламя улеглось, а угли подернулись пеплом.
Для уменьшения количества дыма на угли можно положить алюминиевую фольгу с небольшими отверстиями — так вы избежите вспышек огня и сохраните жар, а также сократите образование канцерогенов.
Если использовать постное мясо, жир не будет капать в костер и образовывать дым. Хорошо готовить мясо в вертикальных электрошашлычницах — в них жир стрекает в специальную ёмкость и дым не образуется.
Между кусками мяса на шампуре советуют делать расстояния. Польза в этом двойная:
во-первых, на нагретом шампуре мясо лучше прожаривается изнутри;
во-вторых, так создается вентиляция, благодаря которой дым меньше оседает на шашлыках.
Чтобы мясо не подгорало, расстояние между шампурами и углями должно составлять как минимум 25−30 сантиметров.
Полезные советы: корочка — вредно.
В Роспотребнадзоре предупреждают: многие любят шашлык с хрустящей чёрной корочкой. Но следует помнить, что она вредна для здоровья, а потому обуглившиеся края лучше срезать, особенно, если блюдо предназначено для детей. А чтобы корочка не образовывалась, нужно почаще переворачивать мясо при готовке.
Если мясо не прожарилось как следует, такое блюдо может вызвать инфекции.
Шашлык можно приготовить не только из мяса, но и из рыбы, овощей и фруктов. А мясной хорошо дополнить овощами и зеленью — клетчатка поможет организму лучше его переварить. При переедании шашлыка на следующий день нужно пить как можно больше чистой воды и питаться овощами и фруктами — та же клетчатка поспособствует абсорбировать излишки белкового обмена.
Воду нужно взять с собой и на свежий воздух, чтобы не допустить обезвоживания организма.
И не забудьте тщательно очистить решётку гриля и шампуры, иначе оставшиеся канцерогены могут попасть в мясо, когда вы в следующий раз соберётесь на пикник.
Правила выбора мяса для шашлыка.
Покупать нужно охлаждённое мясо: в замороженном меньше полезных веществ. Отличить охлажденное мясо от замороженного и оттаявшего просто: при надавливании пальцем оно должно быть упругим. Кроме того, у оттаявшего мяса — более интенсивный цвет и рыхлая структура, а мясной сок — тёмно-красный.
Количество жира в мясе для шашлыка должно быть должно быть умеренным, а жировые прослойки тонкими и белого цвета.
Мясо не должно липнуть к рукам, у него должен быть нейтральный или приятный запах.
Повторно замороженное мясо можно определить нажатием пальца на несколько секунд — при нагревании на мороженом мясе останется пятно темного цвета, а на повторно замороженном окраска не изменится.