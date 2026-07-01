Наличные средства больше не принимают в общественном транспорте Нижнего Новгорода

Стоит отметить, что наличкой всегда можно пополнить баланс транспортной карты. Кроме того, оплатить проезд можно банковской картой и всеми ее производными (виртуальная, с телефона), а также через мобильное приложение, которое позволяет оплачивать проезд через QR-код, через карту жителя Нижегородской области, платежный сервис Mir Pay. В метро дополнительно доступна оплата по биометрии.