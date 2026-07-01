Наличные средства больше не принимают в общественном транспорте Нижнего Новгорода с 1 июля, а транспортные карты теперь можно купить в магазинах, сообщается в канале регионального правительства в мессенджере МАХ.
Стоит отметить, что наличкой всегда можно пополнить баланс транспортной карты. Кроме того, оплатить проезд можно банковской картой и всеми ее производными (виртуальная, с телефона), а также через мобильное приложение, которое позволяет оплачивать проезд через QR-код, через карту жителя Нижегородской области, платежный сервис Mir Pay. В метро дополнительно доступна оплата по биометрии.
«Вместо наличных в транспорте теперь появились современные электронные билеты. Это специальная разовая бесконтактная карта для одной или двух поездок. Она заменяет наличные и проста в использовании — приложите ее к терминалу в автобусе, трамвае или троллейбусе и дождитесь подтверждения регистрации оплаты проезда», — объяснили в компании «Ситикард».
Ранее сообщалось, что жители смогут оценить работу общественного транспорта через QR-коды в салонах. Стикеры будут выводить на анонимные анкеты для пассажиров. Через них можно будет сообщить о неработающих кондиционерах, опозданиях и других нарушениях. Сначала они появятся на электробусных маршрутах в нагорной части города.