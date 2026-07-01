Пермская художественная галерея открыла для посещения новую экспозицию

«Некоторые экспонаты не выставлялись более 35 лет. Здесь представлены ярчайшие звезды своего времени: Кузьма Петров-Водкин, Роберт Фальк, Вера Мухина, Александр Дейнека, Константин Юон, Николай Крымов, Александр Лабас, Юрий Пименов, Элий Белютин — и не только», — сообщили «КП-Пермь» в галерее.