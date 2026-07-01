В Красноярском крае нашли более 734 гектаров дикорастущей конопли

В управлении Россельхознадзора по Красноярскому краю пояснили, что конопля является сорным растением. Если поля долго не используются и зарастают, при подходящих условиях она может образовывать большие очаги. Земли, где нашли наркосодержащее растение, находятся в собственности как юридических лиц, так и муниципалитетов. Правообладателям участков объявили предостережения о недопустимости нарушения земельного законодательства.