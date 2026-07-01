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В Красноярском крае нашли более 734 гектаров дикорастущей конопли

В Красноярском крае специалисты Россельхознадзора нашли очаги дикорастущей конопли на сельскохозяйственных землях. Проверки проходят в рамках операции «Мак».

В Красноярском крае специалисты Россельхознадзора нашли очаги дикорастущей конопли на сельскохозяйственных землях. Проверки проходят в рамках операции «Мак».

В июне специалисты обследовали земельные участки сельхозназначения и выявили коноплю на общей площади 734,5 га. Больше всего таких участков нашли в Шарыповском муниципальном округе, 468 га. В Ачинском округе конопля росла на площади 165,3 га, в Боготольском, на 100 га, в Идринско-Краснотуранском, на 1,2 га.

В управлении Россельхознадзора по Красноярскому краю пояснили, что конопля является сорным растением. Если поля долго не используются и зарастают, при подходящих условиях она может образовывать большие очаги. Земли, где нашли наркосодержащее растение, находятся в собственности как юридических лиц, так и муниципалитетов. Правообладателям участков объявили предостережения о недопустимости нарушения земельного законодательства.

Информацию о зарастании сельхозземель дикорастущей коноплей направили в МВД и органы местной власти для принятия мер. Работа по выявлению и устранению таких нарушений продлится до конца вегетационного периода.