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Башкирские компании будут поставлять продукцию в кафе и магазины Белоруссии

Доля экспорта российского региона в общем объеме внешнеторгового оборота с республикой достигает 52,8%

Источник: Национальные проекты России

Компании из Республики Башкортостан подписали соглашение о поставке своей продукции в придорожные кафе и розничную сеть магазинов в Белоруссии. Такая работа отвечает задачам национального проекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в министерстве внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности региона.

Например, компания «Прайм групп» будет отправлять продукты питания в придорожные кафе, а компания «Мурзаков» заключила договор о поставках орехов и чипсов с одной из ведущих розничных сетей Белоруссии. В частности, придорожные кафе будут обеспечиваться широким ассортиментом продуктов питания, включая блюда национальной башкирской кухни, выпечку и напитки.

«Заключение подобных соглашений открывает башкирским производителям прямой путь на белорусский рынок, который демонстрирует устойчивый спрос на качественные продукты питания. Доля экспорта Башкортостана в общем объеме внешнеторгового оборота с Беларусью уже достигает 52,8 процента, что подтверждает взаимный интерес и потенциал для дальнейшего наращивания поставок», — отметила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкирии Маргарита Болычева.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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