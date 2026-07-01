На Дону IT-предприниматель запустил сервис «Где бензин»

По словам разработчика, принцип работы максимально прост: водитель, заправившись, отмечает это на карте; если топлива нет — тоже ставит отметку. Так следующие пользователи избегают поездок «вслепую». При этом эффективность карты напрямую зависит от числа активных пользователей.