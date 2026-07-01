На Дону IT-предприниматель запустил сервис «Где бензин»

Ростовский IT‑предприниматель Михаил Марцинюк запустил бесплатный сервис «Где бензин?». На специальной электронной карте водители могут отмечать наличие топлива на АЗС, а также узнавать, какие заправки открыты.
Идея проекта возникла 22 июня на фоне напряжённой ситуации с топливом и ажиотажного спроса. Уже 23 июня сервис начал работу.
По словам разработчика, принцип работы максимально прост: водитель, заправившись, отмечает это на карте; если топлива нет — тоже ставит отметку. Так следующие пользователи избегают поездок «вслепую». При этом эффективность карты напрямую зависит от числа активных пользователей.
Менее чем за неделю сервисом воспользовались более 10 миллионов человек. Ежедневно карту открывают свыше 500 тысяч пользователей. Аудитория сервиса распределена следующим образом: 60% — мужчины, 40% — женщины.