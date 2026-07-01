В ближайшие 3 часа по Калининградской области ожидаются грозы и ливни — МЧС

В ближайшие время по Калининградской области ожидаются грозы и ливни. Об этом сообщает МЧС региона в среду, 1 июля.
«В ближайшие 3 часа по Калининградской области ожидаются грозы, ливневые дожди. Смещение с юго-запада на северо-восток. Сейчас гроза в Железнодорожном», — говорится в сообщении.
Днём в области сохранится облачность с прояснениями. В Калининграде, на западе и у побережья существенные осадки прекратятся к 12−13 часам.
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