Более 600 выпускников Красноярского медуниверситета дали клятву врача

Выпускники Красноярского государственного медицинского университета имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого дали клятву врача России. Об этом сообщили региональном министерстве здравоохранения. Клятву принесли 607 выпускников лечебного, стоматологического, педиатрического и медико-психолого-фармацевтического факультетов. Они пообещали честно и самоотверженно служить людям. [caption id= «attachment_370226» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Виталий Иванов[/caption] Выпускников поздравил губернатор Красноярского края Михаил Котюков. Лучшим он вручил благодарственные письма и отметил значимость работы в первичном звене здравоохранения, где формируются основные врачебные навыки. [caption id= «attachment_370223» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Александр Черных[/caption] Кадровый потенциал регионального здравоохранения укрепляет целевой набор. В этом году университет выпустил 222 студента-целевика, которым предстоит выбрать специализацию и поступить в ординатуру, а также 156 ординаторов-целевиков. Большинство ординаторов уже в августе придут работать в больницы и поликлиники Красноярского края. Их распределят по территориям почти всего региона. [caption id= «attachment_370225» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Александр Черных[/caption] Добавим, что в крае также увеличивают количество целевых мест. По специалитету их станет до 360, по ординатуре — до 164. В минувшем году было 352 и 162 места соответственно. Это должно помочь повысить доступность медицинской помощи для жителей края. Читайте также: Красноярские врачи внедряют новые методики лечения варикоза в Минусинске В Красноярском крае впервые вакцинируют от опасной болезни почти две тысячи девочек-подростков Безопасного курения не бывает.