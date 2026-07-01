В Калининградской области старинные здания переделали под отели

В самом западном регионе страны появился новый тренд: старинные здания, которые долгие годы были заброшены, теперь восстанавливают и приспосабливают под гостиницы и рестораны. Только за последние полгода открыли не менее двух таких объектов, еще один — в процессе.
Буквально на днях первых гостей принял бутик-отель в городе Черняховске на востоке региона. Он расположился в бывшей окружной больнице, построенной в 1894 году и являющейся объектом культурного наследия (ОКН) регионального значения.
За более чем вековую историю приспособление здание неоднократно менялось: здесь был военный штаб, затем — медицинские подразделения, поликлиника гарнизона, административный корпус машиностроительного завода, офисы и ремонтные мастерские.
При этом статус ОКН бывшая больница получила только в 2022 году. Тогда ее состояние уже оставляло желать лучшего. Дом нужно было спасать. Реставрацию провели по областной программе вовлечения ОКН в хозяйственный оборот. Инвестором стала калининградская компания. Специалисты сохранили все исторические конструкции и привели их в порядок.
— В общей сложности на проведение самих работ и приспособление под гостиницу было выделено около 200 миллионов рублей. По условиям региональной программы поддержки предприниматель должен был начать хозяйственную деятельность в течение пяти лет, однако он справился с задачей раньше срока. Для гостей появились дополнительные номера, а для местных жителей — рабочие места, — рассказал директор регионального центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес» Кирилл Лило.
По словам генерального директора компании-инвестора Евгения Смирнова, объект оказался сложным. Важно было не только реконструировать здание, но и сохранить его уникальный краснокирпичный облик с характерными архитектурными элементами, которые так привлекают местных жителей и туристов.
— Практически все предметы охраны удалось сохранить в первоначальном виде. Своды потолков остались такими же, какими они были в 1894 году. Даже плитка при входе сохранилась оригинальной — мы ее только очистили, — подчеркнул предприниматель.
Впрочем, это не единственное историческое здание, которое получило вторую жизнь в качестве гостиницы. Так, в соседнем с Черняховском городе Советске заработал апарт-отель на 15 номеров, который разместили в особняке второй половины XIX века.
Это одно из самых красивых зданий города. После придания зданию статуса ОКН инвестор полностью заменил старые коммуникации, отремонтировал кровлю, восстановил кирпичную кладку, заменил окна и перекрытия. Под реставрацию также попали уникальные архитектурные элементы фасада.
Необычный туристический проект реализуют в поселке Железнодорожном, который располагается почти в 90 километрах от областного центра. Там собираются открыть гостиницу одного номера в водонапорной башне 1901 года постройки. Ее основание выполнено из красного керамического кирпича, а внутри сохранилась аутентичная винтовая лестница, ведущая на второй этаж.
Предприниматель также выкупил старинную водонапорную башню в городе Правдинске. Там он планирует создать музей и смотровую площадку, с которой будет открываться вид на город и местную кирху.
Туристы новые средства размещения оценили положительно. Из-за ограниченного гостиничного фонда места раскупают достаточно быстро. Если говорить о стоимости, то сутки в архитектурном памятнике обойдутся в 5,5−10 тысяч рублей в зависимости от категории номера.
Это интересно.
Помимо знаменитых краснокирпичных зданий в Калининградской области сохранилось более 50 уникальных водонапорных башен. Многие построили еще в начале прошлого века. Как правило, они расположены в самых высоких и видных точках городов и поселков, поэтому их архитектурному облику уделяли особое внимание. Сегодня инвесторы создают в этих объектах туристическую инфраструктуру, которая привлекает гостей со всей России. Одной из самых известных водонапорок в регионе является, конечно, башня военного санатория в Светлогорске.