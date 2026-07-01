В Калининградской области старинные здания переделали под отели

Помимо знаменитых краснокирпичных зданий в Калининградской области сохранилось более 50 уникальных водонапорных башен. Многие построили еще в начале прошлого века. Как правило, они расположены в самых высоких и видных точках городов и поселков, поэтому их архитектурному облику уделяли особое внимание. Сегодня инвесторы создают в этих объектах туристическую инфраструктуру, которая привлекает гостей со всей России. Одной из самых известных водонапорок в регионе является, конечно, башня военного санатория в Светлогорске.