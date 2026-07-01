Школьники из РФ взяли 5 золотых медалей Международной олимпиады по физике

Олимпиада включала два этапа: теоретический и экспериментальный. Несмотря на исключительно высокий уровень сложности, структура заданий была выстроена таким образом, чтобы каждый участник мог наиболее полно проявить свои знания. В этом году в состязании приняли участие 136 школьников из 30 стран в онлайн-формате. Руководителем сборной выступил тьютор учебно-методической лаборатории МФТИ по работе с одаренными детьми Арсений Пикалов.