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Школьники из РФ взяли 5 золотых медалей Международной олимпиады по физике

С успехом их поздравили вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр просвещения Сергей Кравцов.

Источник: Национальные проекты России

Пять золотых медалей и Гран-при турнира завоевали школьники из России на IV Международной научной физической олимпиаде (ISPhO 2026), сообщили в Минпросвещения РФ. С успехом ребят поздравили вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр просвещения Сергей Кравцов.

«Сборная России вновь показала лучший результат на Международной научной физической олимпиаде — завоевала 5 золотых медалей и взяла Гран-при. Это колоссальный успех! Наши школьники доказали, что пытливый ум и упорство берут верх над сложностью. Победа нашей сборной подтверждает, что в стране есть молодые таланты, которые способны продолжить дело великих отечественных физиков, обеспечить наше технологическое лидерство и запуск новых проектов мирового масштаба», — заявил Чернышенко.

Олимпиада включала два этапа: теоретический и экспериментальный. Несмотря на исключительно высокий уровень сложности, структура заданий была выстроена таким образом, чтобы каждый участник мог наиболее полно проявить свои знания. В этом году в состязании приняли участие 136 школьников из 30 стран в онлайн-формате. Руководителем сборной выступил тьютор учебно-методической лаборатории МФТИ по работе с одаренными детьми Арсений Пикалов.

«В упорной борьбе российская сборная завоевала 5 медалей высшего достоинства и показала лучший командный результат. Каждая из этих наград — результат упорного труда, глубоких знаний и настоящей любви к физике. Успех российской сборной — достойный результат на мировой арене. Важно, что этот интеллектуальный турнир появился по инициативе нашей страны. С каждым годом он приобретает все большую популярность, а география олимпиады расширяется», — поздравил ребят Сергей Кравцов.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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