Набравшие 200 баллов на ЕГЭ смогут получить красивые мобильные номера

«Отличные результаты на ЕГЭ — это не просто цифры в аттестате, а доказательство того, что наша молодежь готова к вызовам времени и способна достигать вершин. Достижения этих ребят уже сегодня являются фундаментом для великих свершений завтра», — подчеркнул Кравцов, слова которого приводятся в сообщении.