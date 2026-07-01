Набравшие 200 баллов на ЕГЭ смогут получить красивые мобильные номера

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Выпускники российских школ, набравшие 200 баллов по любым двум предметам ЕГЭ, смогут получить специальные мобильные номера с комбинацией из трех пятерок, сообщается на официальном сайте Минпросвещения РФ.
«Выпускники российских школ, набравшие 200 баллов по любым двум предметам единого государственного экзамена (ЕГЭ), смогут получить специальные мобильные номера с комбинацией 555. Акция будет действовать по инициативе министерства просвещения РФ и продлится в течение всего 2026 года», — говорится в сообщении.
Как отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, по предварительным результатам ЕГЭ-2026, 200 баллов набрали 933 выпускника, 300 баллов — 76, 400 баллов — восемь, а максимальные 500 баллов — один участник.
«Отличные результаты на ЕГЭ — это не просто цифры в аттестате, а доказательство того, что наша молодежь готова к вызовам времени и способна достигать вершин. Достижения этих ребят уже сегодня являются фундаментом для великих свершений завтра», — подчеркнул Кравцов, слова которого приводятся в сообщении.
Уточняется, что особенный номер с тремя пятерками будет доступен абонентам, не достигшим 20 лет.