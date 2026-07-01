Совфед одобрил закон о пенсионных удостоверениях военным пенсионерам

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Сенаторы одобрили закон о пенсионных удостоверениях для представителей силовых ведомств — военных пенсионеров, представителей органов внутренних дел, противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, Росгвардии и органов принудительного исполнения.
Согласно закону, выдавать пенсионные удостоверения будут военным пенсионерам, а также членам их семей, получающим пенсию по данному закону.
«Закон направлен на установление правовых оснований для выдачи пенсионных удостоверений лицам, которым назначена пенсия в соответствии с законом “О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии РФ, органах принудительного исполнения РФ, и их семей”, — говорится в заключении социального комитета СФ.
Документом устанавливается, что образец пенсионного удостоверения, порядок его оформления, учета и выдачи утверждаются органом, осуществляющим организацию работы по пенсионному обеспечению.
«Пенсионное удостоверение подтверждает пенсионный статус и дает возможность пенсионерам при его предъявлении пользоваться определенными социальными гарантиями», — говорится в заключении.
Закон должен вступить в силу по истечении 180 дней со дня его официального опубликования.