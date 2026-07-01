Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Совфед одобрил закон о пенсионных удостоверениях военным пенсионерам

Совфед одобрил закон о пенсионных удостоверениях для военных пенсионеров.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Сенаторы одобрили закон о пенсионных удостоверениях для представителей силовых ведомств — военных пенсионеров, представителей органов внутренних дел, противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, Росгвардии и органов принудительного исполнения.

Согласно закону, выдавать пенсионные удостоверения будут военным пенсионерам, а также членам их семей, получающим пенсию по данному закону.

«Закон направлен на установление правовых оснований для выдачи пенсионных удостоверений лицам, которым назначена пенсия в соответствии с законом “О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии РФ, органах принудительного исполнения РФ, и их семей”, — говорится в заключении социального комитета СФ.

Документом устанавливается, что образец пенсионного удостоверения, порядок его оформления, учета и выдачи утверждаются органом, осуществляющим организацию работы по пенсионному обеспечению.

«Пенсионное удостоверение подтверждает пенсионный статус и дает возможность пенсионерам при его предъявлении пользоваться определенными социальными гарантиями», — говорится в заключении.

Закон должен вступить в силу по истечении 180 дней со дня его официального опубликования.