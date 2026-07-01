Совфед одобрил закон о пенсионных удостоверениях военным пенсионерам

«Закон направлен на установление правовых оснований для выдачи пенсионных удостоверений лицам, которым назначена пенсия в соответствии с законом “О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии РФ, органах принудительного исполнения РФ, и их семей”, — говорится в заключении социального комитета СФ.