Власти уточнили время выступления звезд «ТопФеста» в Калининграде 4 июля

При этом основная концертная программа 4 и 5 июля будет проходить в чаше стадиона. Правда, бесплатные билеты на анонсированные концерты закончились через час после появления. Власти пообещали далее выкладывать их «порциями», но новые партии разбирались еще быстрее, при этом некоторые калининградцы, успевшие приобрести билеты, выставляли их на продажу на онлайн-платформах объявлений.