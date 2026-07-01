Власти уточнили время выступления звезд «ТопФеста» в Калининграде 4 июля

В субботу, 4 июля, в Калининграде в честь 80-летия региона пройдет концерт (0+) с участием звезд «ТопФеста»: Газана, Насти Кош, Вовы Солодкова, сестер Софи и Миланы Шайн, Максима Кобзова. Время их выступления изменено — участники фестиваля выйдут на сцену в 18:00. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.
Топовые блогеры выступят на территории, прилегающей к «Ростех Арене», на малой сцене. Вход в эту зону свободный — без регистрации.
Как напоминают власти, с 3 по 5 июля на прилегающей к стадиону территории пройдет масштабная программа под открытым небом: концерты творческих коллективов, выступления артистов, большое количество активностей для детей и взрослых, интерактивные форматы, мастер-классы, ярмарка ремесленников с товарами местных производителей, а также фудкорт с гастрономической программой «Русская кухня».
При этом основная концертная программа 4 и 5 июля будет проходить в чаше стадиона. Правда, бесплатные билеты на анонсированные концерты закончились через час после появления. Власти пообещали далее выкладывать их «порциями», но новые партии разбирались еще быстрее, при этом некоторые калининградцы, успевшие приобрести билеты, выставляли их на продажу на онлайн-платформах объявлений.