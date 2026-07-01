В Нижнем Новгороде заработал ИИ-ассистент для проверки здоровья

Первый в регионе ИИ-ассистент для проверки здоровья начал работать в Нижегородском центре борьбы со СПИДом. Такие инициативы отвечают задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Комплекс на основе технологий компьютерного зрения и дистанционной фотоплетизмографии оценивает 17 параметров, среди которых индекс массы тела, артериальное давление, риск развития сахарного диабета II типа, уровень холестерина и гликированного гемоглобина. Главный врач центра Соломон Апоян подчеркнул, что ИИ-ассистент не ставит диагноз и не заменяет врача, но помогает пациенту прийти на прием более подготовленным, а специалисту — быстрее сосредоточиться на клинической картине. Устройство доступно всем посетителям медучреждения.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.