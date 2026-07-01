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С начала года от укусов клещей в Калининградской области пострадал 2381 человек

В числе тех, кто обратился к медикам оказалось 837 детей.

В Калининградской области с начала года от укусов клещей пострадали 2381 человек, из них 837 детей. И это только самостоятельно обратившиеся к медикам жители. Цифры официальной статистики озвучили в региональном Роспотребнадзоре.

С начала года зарегистрирован 1 случай клещевого вирусного энцефалита и уже 10 случаев болезни Лайма.

Вакцинация остается наиболее надежным способом профилактики — прививку от клещевого энцефалита сделали 11638 человек, в том числе 1656 детей.

Берегите себя!

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