С начала года от укусов клещей в Калининградской области пострадал 2381 человек

В Калининградской области с начала года от укусов клещей пострадали 2381 человек, из них 837 детей. И это только самостоятельно обратившиеся к медикам жители. Цифры официальной статистики озвучили в региональном Роспотребнадзоре.
С начала года зарегистрирован 1 случай клещевого вирусного энцефалита и уже 10 случаев болезни Лайма.
Вакцинация остается наиболее надежным способом профилактики — прививку от клещевого энцефалита сделали 11638 человек, в том числе 1656 детей.
Берегите себя!
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