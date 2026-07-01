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Молодым специалистам Шахуньи вручили ключи от новых домов

Дома были приобретены по региональной госпрограмме.

Министр сельского хозяйства Нижегородской области Николай Денисов, председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин и гендиректор агрохолдинга «Руслакто» Александр Маликов вручили ключи от новых домов трем молодым специалистам предприятий холдинга. Об этом спикер регионального парламента сообщил в своем макс-канале.

Дома приобрели в рамках региональной госпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса» на средства федерального, областного, муниципального бюджетов и агрохолдинга.

«Пообщался со счастливыми новоселами. Говорят, дома добротные, качественные! Даже качели для детей поставили. Жилая площадь небольшая, всего 78 квадратных метров, но для старта семье молодого специалиста вполне достаточно», — отметил Люлин.

По словам председателя Заксобрания, рядом построят еще несколько десятков домов. С главой администрации достигнута договоренность о потенциальном увеличении площади земельного участка, чтобы можно было разбить приусадебное хозяйство.

«Отмечу также, что агрохолдинг “Руслакто” не только профинансировал свою долю расходов на ИЖС, но еще и оплатил покупку своим работникам всей мебели. Это и есть реальная забота о человеке», — резюмировал спикер регионального парламента.

На реализацию госпрограммы комплексного развития сельских территорий в Нижегородской области выделено 4 млрд рублей. Средства направлены не только на строительство жилья, но и трех новых школ, дорог, водоводы, а также на организацию уличного освещения в селах.

Ранее мы писали, что Люлин назвал ИT-кампус «НЕЙМАРК» современной экосистемой для подготовки будущих инженеров.