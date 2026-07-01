На расчистку ливневок в Ростове-на-Дону выделили 9,5 млн рублей

В рамках контракта подрядчику предстоит выполнить комплекс работ: выявить участки засорения, произвести их прочистку, а также организовать транспортировку собранных отходов — мусора и ила — до предприятия по утилизации. Кроме того, в обязанности исполнителя входит фиксация технического состояния сети: обследования нужно провести до начала работ и после их завершения.