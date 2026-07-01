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На расчистку ливневок в Ростове-на-Дону выделили 9,5 млн рублей

Соответствующую заявку разместили на сайте госзакупок.

Власти Ростова‑на‑Дону направили 9,5 млн рублей на расчистку ливневой канализации. Соответствующая закупочная документация размещена на сайте госзакупок.

В рамках контракта подрядчику предстоит выполнить комплекс работ: выявить участки засорения, произвести их прочистку, а также организовать транспортировку собранных отходов — мусора и ила — до предприятия по утилизации. Кроме того, в обязанности исполнителя входит фиксация технического состояния сети: обследования нужно провести до начала работ и после их завершения.

Согласно условиям закупки, работы должны вестись в круглосуточном режиме, включая выходные и праздничные дни, и быть завершены не позднее 1 декабря 2026 года. Приём заявок уже окончен; в ближайшее время дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры города определит победителя тендера.