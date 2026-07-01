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Молдавия закупит у Канады военную технику на €50 млн

Министерство обороны Молдавии совместно с Эстонским центром оборонных инвестиций подписали контракт и рамочное соглашение на закупку более 100 единиц современной военной техники у канадской компании Roshel. Информация об этом опубликована на сайте оборонного ведомства.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Вадим Денисов/ТАСС

Сумма сделки превышает 50 миллионов евро. Финансирование поступит в виде безвозвратного гранта от Европейского союза. Поставки запланированы на май 2027 года.

В министерстве уточнили, что соглашение входит в пакет помощи на 2022−2025 годы. Его главная цель — повысить мобильность и транспортные возможности молдавской армии. Проект реализуется при поддержке Евросоюза через Европейский фонд мира.

Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый встретился с представителями компании, которая занимается поставками военной техники. Он выразил благодарность за открытость и готовность к взаимодействию. Носатый отметил, что последовательная поддержка со стороны Евросоюза играет ключевую роль в укреплении обороноспособности страны.

«Современная и сильная Национальная армия означает мир и безопасность для страны, и Европейский союз продолжает поддерживать нас на этом пути, в том числе через Европейский фонд мира», — заявил глава ведомства.

Как подчеркнул министр, приобретение новой техники позволит модернизировать процесс подготовки кадров, повысить оперативную совместимость сил, укрепить институциональную устойчивость и привести Вооруженные силы республики в соответствие с европейскими стандартами.

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