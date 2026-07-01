Молдавия закупит у Канады военную технику на €50 млн

Сумма сделки превышает 50 миллионов евро. Финансирование поступит в виде безвозвратного гранта от Европейского союза. Поставки запланированы на май 2027 года.
Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый встретился с представителями компании, которая занимается поставками военной техники. Он выразил благодарность за открытость и готовность к взаимодействию. Носатый отметил, что последовательная поддержка со стороны Евросоюза играет ключевую роль в укреплении обороноспособности страны.
«Современная и сильная Национальная армия означает мир и безопасность для страны, и Европейский союз продолжает поддерживать нас на этом пути, в том числе через Европейский фонд мира», — заявил глава ведомства.
Как подчеркнул министр, приобретение новой техники позволит модернизировать процесс подготовки кадров, повысить оперативную совместимость сил, укрепить институциональную устойчивость и привести Вооруженные силы республики в соответствие с европейскими стандартами.