В Филинской бухте в здании жилого корпуса детского спортцентра завершились монолитные работы

В здании жилого корпуса № 5, который строится на территории детского круглогодичного спортивно-оздоровительного центра в Филинской бухте, завершились монолитные работы. Об этом сообщили в пресс-службе «Единого заказчика в сфере строительства».
«Сегодня в Филинской бухте Калининградской области строится масштабный детский круглогодичный спортивно-оздоровительный центр общей площадью более 43 тыс. кв. метров. В будущем учиться и тренироваться там смогут школьники в возрасте от 10 до 18 лет со всей России. В настоящее время в одном из жилых корпусов № 5 завершились работы по устройству монолитных и ограждающих конструкций. Объект входит в состав жилого блока общей вместимостью 400 мест и предназначен для проживания сотрудников детского центра», — рассказал генеральный директор ППК «Единый заказчик» Карен Оганесян.
Площадь корпуса № 5 составляет более 4,5 тыс. кв. метров. Там разместят двухместные и четырехместные номера с санузлом в каждом, а также административные и вспомогательные помещения.
На территории Филинской бухты идёт строительство молодежного образовательно-досугового центра. Ранее сообщалось, что он будет рассчитан на 500 человек в возрасте от 14 до 35 лет. Землю собирались передать в региональную собственность (ранее она принадлежала Роспатриотцентру, структуре Федерального агентства по делам молодежи). Рядом строится еще один центр для молодежи и детей — спортивный. Этот объект займет, в том числе, часть пляжной зоны. В октябре 2023 года участок, на котором расположен комплекс зданий бывшей турбазы, был переведен в «зону объектов отдыха и туризма».
Детский спортивно-оздоровительный центр должен позволить улучшить качество жизни и спортивную подготовку детей из Калининградской области и других регионов России. Для них строят открытое спортивное ядро с крытыми трибунами для зрителей, универсальный спортивно-культурный комплекс с залом и бассейном, а также учебно-образовательный центр.
Сейчас из 18 строений специалисты возвели 10 зданий. Завершить все работы первого этапа строительства детского круглогодичного центра планируется в 2028 году.
Напомним, что в январе 2026 года в Филинской бухте строители приступили к работам по устройству берегозащитных сооружений в составе строящегося детского круглогодичного спортивно-оздоровительного центра. В морской части прибрежной территории ведется укладка каменной насыпи для бун и волноломов. Один из трех волноломов уже готов.