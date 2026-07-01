В Филинской бухте в здании жилого корпуса детского спортцентра завершились монолитные работы

На территории Филинской бухты идёт строительство молодежного образовательно-досугового центра. Ранее сообщалось, что он будет рассчитан на 500 человек в возрасте от 14 до 35 лет. Землю собирались передать в региональную собственность (ранее она принадлежала Роспатриотцентру, структуре Федерального агентства по делам молодежи). Рядом строится еще один центр для молодежи и детей — спортивный. Этот объект займет, в том числе, часть пляжной зоны. В октябре 2023 года участок, на котором расположен комплекс зданий бывшей турбазы, был переведен в «зону объектов отдыха и туризма».