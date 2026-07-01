В июле красноярцев зовут в бесплатные походы и на необычную экскурсию по кладбищу

Днем 7 и 23 июля в большой деревянной беседке экопарка «Гремячая грива» можно будет попробовать новый формат — «Йога на минималках». Эта практика состоит из базовых дыхательных упражнений без излишней нагрузки, поэтому доступна для всех желающих любого уровня подготовки. С собой нужно взять коврик для занятий.