В июле красноярцев зовут в бесплатные походы и на необычную экскурсию по кладбищу

Красноярский Центр путешественников приглашает горожан на июльскую серию бесплатных походов и прогулок.
Так, каждую среду можно отправиться в мини-путешествие «Закат на Сопках» Гремячей гривы. Группа стартует в 19:30 от второго визит-центра 1 июля, 8 июля, 15 июля, 22 июля и 29 июля.
5 июля состоится поход «Серебряниковская видовка», во время которого участникам расскажут историю древнего потухшего вулкана.
Днем 7 и 23 июля в большой деревянной беседке экопарка «Гремячая грива» можно будет попробовать новый формат — «Йога на минималках». Эта практика состоит из базовых дыхательных упражнений без излишней нагрузки, поэтому доступна для всех желающих любого уровня подготовки. С собой нужно взять коврик для занятий.
8 июля красноярцы смогут поехать за город на электричке и посетить видовку «Здравствуй, Мана», с которой открывается красивый вид на реку и скалы.
11 июля можно побывать на самой возвышенной точке скального массива Торгашинского хребта. Этот маршрут с большим набором высоты больше подойдет для подготовленных туристов.
12 июля состоится поход «Красивым берегом идем» через Пещерный лог, берег Енисея, Свято-Успенский монастырь и смотровую площадку Академгородка.
19 июля представится возможность пойти в поход «Собакина речка и Пятая видовка».
На 26 июля намечен продолжительный поход по нацпарку «Красноярские Столбы» под называнием «Манская стенка и Манская баба».
А 31 июля запланирована необычная экскурсия по Троицкому кладбищу. Участников познакомят с историей Красноярска через судьбы выдающихся людей, которые там покоятся. Среди них — купец Николай Гадалов, Василий Копылов, Геннадий Юдин и др.
«Участие во всех мероприятиях бесплатное. Регистрация является обязательной, она открывается в 19:00 за три дня до события. Путешественники до 18 лет допускаются только в сопровождении взрослых», — рассказали организаторы.
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