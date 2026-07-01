Масляное пятно на Енисее в Красноярске локализовали

На место прибыли спасатели. «Оценив обстановку, они приступили к локализации пятна, установив 100 метров боновых заграждений. Это позволило предотвратить дальнейшее распространение загрязнения по акватории. После того, как пятно было локализовано, специалисты обработали 215 квадратных метров водной поверхности Енисея биоразлагаемым сорбентом. Этот метод позволяет эффективно очистить воду от нефтепродуктов, минимизируя при этом вред для окружающей среды», — рассказали в учреждении «Спасатель».