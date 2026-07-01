18 возгораний потушили в Ростовской области за прошедшие сутки

Пресс‑служба управления МЧС опубликовала статистику происшествий в Ростовской области за 30 июня.
За сутки спасатели ликвидировали десять техногенных пожаров и восемь возгораний сухой растительности. Кроме того, сотрудники ведомства выезжали на четыре дорожно‑транспортных происшествия — в ходе реагирования им удалось спасти одного человека.
Для работы на местах происшествий от МЧС были задействованы 162 сотрудника и 39 единиц техники.
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