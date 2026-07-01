В Пермском крае определили лучшего специалиста по робототехнике

Региональный этап конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Специалист по робототехнике» состоялся в Пермском крае. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в региональном центре информационного развития.
В ходе конкурса участники демонстрировали навыки программирования промышленных манипуляторов, решали теоретические кейсы и работали с оборудованием. Теоретический этап состоял из теста из 50 вопросов по робототехнике, программированию промышленных контроллеров и охране труда, а также решения кейса.
Практическая часть выполнялась на учебном манипуляторе Promobot M Edu и включала семь модулей: сортировка объектов, ручное управление захватом с клавиатуры, оцифровка рисунка в режиме Free Drive, интеграция с внешними устройствами, система активной безопасности и умный конвейер для сортировки кубиков по цвету. Победителем и обладателем звания «Лучший по профессии» в номинации «Специалист по робототехнике» стала инженер-программист Мария Микова.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.