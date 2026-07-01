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На пляже в Зеленоградске незаконно торгуют алкоголем — полиция

Рейд провели в местах массового отдыха.

Источник: Комсомольская правда

В Зеленоградске сотрудники отдела экономического развития и торговли совместно с представителями ОМВД проверили индивидуального предпринимателя, который зарабатывает на местном пляже. Как оказалось — не зря. Мужчтина попался на нарушениях закона.

Как сообщает администрация муниципалитета, был установлен факт хранения алкогольной продукции в помещении нестационарного торгового объекта. При этом у предпринимателя нет лицензии на розничную продажу алкоголя.

Составлен административный протокол. Бутылки изъяты.