На пляже в Зеленоградске незаконно торгуют алкоголем — полиция

В Зеленоградске сотрудники отдела экономического развития и торговли совместно с представителями ОМВД проверили индивидуального предпринимателя, который зарабатывает на местном пляже. Как оказалось — не зря. Мужчтина попался на нарушениях закона.
Как сообщает администрация муниципалитета, был установлен факт хранения алкогольной продукции в помещении нестационарного торгового объекта. При этом у предпринимателя нет лицензии на розничную продажу алкоголя.
Составлен административный протокол. Бутылки изъяты.