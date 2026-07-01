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Минпромторг Красноярского края возглавил Александр Черников

Губернатор края Михаил Котюков подписал распоряжение о назначении Александра Черникова на должность руководителя регионального Минпромторга. Во время рабочей встречи глава.

Губернатор края Михаил Котюков подписал распоряжение о назначении Александра Черникова на должность руководителя регионального Минпромторга. Во время рабочей встречи глава региона подчеркнул, что назначение на должность происходит в сложный период, а управление важнейшим ведомством потребует особого подхода. Технологическая повестка серьезная. Запуск производств, реализация инвестпроектов, оперативное реагирование на текущие вызовы — такие, как топливный вопрос, — часть приоритетных задач. Их необходимо решать эффективно, на пользу краю и его жителям", — подчеркнул Михаил Котюков. Бывший руководитель ведомства Максим Ермаков покинул свою должность в связи с отставкой по собственному желанию.