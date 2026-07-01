Максим Зацепин назначен врио главы Семилукского района Воронежской области

На прошлой неделе Иван Пономарев был утвержден на посту главы Каширского района Воронежской области. Срок полномочий составляет пять лет. Господин Пономарев приступил к исполнению обязанностей 27 июня. С июня 2025 года Иван Пономарев возглавлял администрацию Каширского района, однако эта должность была упразднена, после чего он работал в статусе врио главы района.