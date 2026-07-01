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Максим Зацепин назначен врио главы Семилукского района Воронежской области

В соответствии с указом губернатора Воронежской области, с 1 июля 2026 года Максим Зацепин назначен временно исполняющим обязанности главы Семилукского района. Документ был опубликован на портале органов власти региона.

Источник: Коммерсантъ

В соответствии с указом губернатора Воронежской области, с 1 июля 2026 года Максим Зацепин назначен временно исполняющим обязанности главы Семилукского района. Документ был опубликован на портале органов власти региона.

Господин Зацепин назначен «до дня избрания главы Семилукского района в установленном порядке и вступления его в должность».

На прошлой неделе Иван Пономарев был утвержден на посту главы Каширского района Воронежской области. Срок полномочий составляет пять лет. Господин Пономарев приступил к исполнению обязанностей 27 июня. С июня 2025 года Иван Пономарев возглавлял администрацию Каширского района, однако эта должность была упразднена, после чего он работал в статусе врио главы района.

«Ъ-Черноземье» писал, что Максим Зацепин был избран руководителем Семилукского района в сентябре 2024 года. В 2019—2023 годах он руководил региональным департаментом ЖКХ и энергетики.