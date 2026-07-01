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Общественный транспорт Петербурга полностью обеспечен топливом

Никаких рисков для стабильной работы транспорта нет.

Источник: Комсомольская правда

Общественный транспорт Петербурга полностью и бесперебойно обеспечен всеми необходимыми видами топлива. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту города.

— Перевозчики работают строго по утвержденным графикам. Никаких рисков для стабильной работы транспорта нет, — пишет ТАСС со ссылкой на Комтранс.

В Смольном называют контролируемой ситуацию с поставками моторного топлива на заправки. Губернатор Александр Беглов заявил, что власти находятся в постоянном контакте с Минэнерго и операторами АЗС. Отслеживаются запасы на нефтебазах и поставки на заправки.

Ранее, 16 июня, комитет по энергетике Петербурга сообщал, что три крупнейшие сети ввели ограничение на продажу не более 100 литров бензина в одни руки. На некоторых заправках запреты были строже — не более 30 литров в бак.

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