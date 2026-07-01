Кубанские ученые представили 29 сортов зерновых культур липецким аграриям

Сотрудники Национального центра зерна им. П. П. Лукьяненко представили 29 сортов озимых пшеницы и тритикале липецким аграриям, что соответствует целям нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.
Кубанские специалисты приняли участие в семинаре-практикуме «Селекция — идеология будущего». Они рассказали о широкой географии распространения селекционных разработок центра в России и за рубежом, значимости приобретения семян для размножения у оригинатора, необходимости соблюдать при посеве и возделывании научные рекомендации. Также участники говорили о расширении возможностей для аграриев региона в связи с образованием Южной научной аграрной территории.
Кроме того, в ходе мероприятия в реальных полевых условиях были представлены некоторые перспективные новинки. Также аграриям продемонстрировали уже проверенные временем сорта озимых пшеницы и тритикале.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.