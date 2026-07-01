Кубанские ученые представили 29 сортов зерновых культур липецким аграриям

Кубанские специалисты приняли участие в семинаре-практикуме «Селекция — идеология будущего». Они рассказали о широкой географии распространения селекционных разработок центра в России и за рубежом, значимости приобретения семян для размножения у оригинатора, необходимости соблюдать при посеве и возделывании научные рекомендации. Также участники говорили о расширении возможностей для аграриев региона в связи с образованием Южной научной аграрной территории.