Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Больше 30 наркограффити убрали в Новочеркасске

В Новочеркасске провели рейд по очистке улиц от рекламы наркотиков.

Источник: Комсомольская правда

В Новочеркасске убрали больше 30 надписей, пропагандирующих употребление наркотиков. Об этом рассказали в городской администрации.

Работу провели специалисты муниципальной инспекции и управляющих компаний.

— Такие мероприятия — важная часть системной работы по профилактике наркомании. Устранение подобной рекламы снижает риск негативного влияния на подрастающее поколение, — пояснили власти Новочеркасска.

К слову, жители города также активно участвуют в антинаркотических рейдах и помогают в борьбе с распространением запрещенной информации. Благодаря усилиям новочеркасцев с улиц убирают сотни подобных надписей.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.