На Дону обсудили планы по газификации региона до 2030 года

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер обсудили перспективы газификации региона вплоть до 2030 года. Об этом проинформировала пресс‑служба главы региона.
По данным ведомства, в 2025 году к сетевому газу подключили свыше 8 тысяч домовладений. С момента запуска программы принято более 57 тысяч заявок, фактически газ проведён в 37,3 тысячи домов. В планах на 2026 год — догазифицировать порядка 3 тысяч домовладений.
Отдельные меры поддержки предусмотрены для участников боевых действий и специальной военной операции, членов их семей, многодетных семей и граждан с невысокими доходами: им доступна субсидия до 100 тысяч рублей на подключение к газу и покупку внутридомового оборудования. В прошлом году субсидией воспользовались 1852 человека, на эти цели направили 180 млн рублей. В бюджете на 2026 год на аналогичные выплаты заложено 191 млн рублей.
В рамках программы развития газоснабжения до 2030 года в течение пяти лет планируется построить порядка 2,9 тысячи километров газопровода. Это создаст условия для подключения ещё 22 тысяч домовладений. Отдельно на контроле остаётся подготовка котельных в социальных учреждениях — школах, больницах и детских садах.