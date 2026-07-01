На Дону обсудили планы по газификации региона до 2030 года

Отдельные меры поддержки предусмотрены для участников боевых действий и специальной военной операции, членов их семей, многодетных семей и граждан с невысокими доходами: им доступна субсидия до 100 тысяч рублей на подключение к газу и покупку внутридомового оборудования. В прошлом году субсидией воспользовались 1852 человека, на эти цели направили 180 млн рублей. В бюджете на 2026 год на аналогичные выплаты заложено 191 млн рублей.