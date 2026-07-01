На «Госуслугах» введут подачу документов на сделки с недвижимостью по биометрии

На портале «Госуслуги» в разделе «Жизненные ситуации» появится новая функция — подача документов на регистрацию права собственности с использованием биометрических данных. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера и главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко, передаёт ТАСС.