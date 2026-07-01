На «Госуслугах» введут подачу документов на сделки с недвижимостью по биометрии

На портале «Госуслуги» в разделе «Жизненные ситуации» появится новая функция — подача документов на регистрацию права собственности с использованием биометрических данных. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера и главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко, передаёт ТАСС.
Интеграция биометрии в сервис «Приобретение недвижимости» запланирована на июль. Это позволит упростить процесс регистрации права собственности в онлайн-режиме и повысит уровень безопасности участников сделки.
Разработка и внедрение сервиса осуществлялись совместно Росреестром, Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Центром биометрических технологий и Аналитическим центром при правительстве. Сервис предоставляет гражданам информацию об оформлении сделок купли-продажи и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).
Сочетание биометрических данных и квалифицированной электронной подписи обеспечит высокий уровень защиты при проведении онлайн-сделок.
Как сообщал сайт pravda-nn.ru, нижегородцы с 1 июля смогут покупать и продавать жильё с помощью биометрии.