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На «Госуслугах» введут подачу документов на сделки с недвижимостью по биометрии

Сервис облегчит регистрацию права собственности в онлайне и станет дополнительным инструментом защиты участников сделки.

Источник: Нижегородская правда

На портале «Госуслуги» в разделе «Жизненные ситуации» появится новая функция — подача документов на регистрацию права собственности с использованием биометрических данных. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера и главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко, передаёт ТАСС.

Интеграция биометрии в сервис «Приобретение недвижимости» запланирована на июль. Это позволит упростить процесс регистрации права собственности в онлайн-режиме и повысит уровень безопасности участников сделки.

Разработка и внедрение сервиса осуществлялись совместно Росреестром, Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Центром биометрических технологий и Аналитическим центром при правительстве. Сервис предоставляет гражданам информацию об оформлении сделок купли-продажи и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Сочетание биометрических данных и квалифицированной электронной подписи обеспечит высокий уровень защиты при проведении онлайн-сделок.

Как сообщал сайт pravda-nn.ru, нижегородцы с 1 июля смогут покупать и продавать жильё с помощью биометрии.

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