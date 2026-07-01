Вандалы разгромили благоустроенный парк в старой части Кстова

Глава администрации Кстовского района Иван Уланов сообщил о повреждениях в парке Котовского — благоустроенной общественной территории в старой части Кстова. Фотографии разрушений чиновник разместил в своих социальных сетях.
Благоустройство парка проводилось в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) и проекта «Вам решать!». В ходе работ в пространстве обустроили пешеходные дорожки, оборудовали спортивные площадки, зоны для отдыха и массовых мероприятий, установили уличное освещение и перголы с подсветкой. После обновления парк стал популярным местом досуга у жителей разных районов.
Однако благоустроенное пространство оказалось уязвимо перед актами вандализма. По словам Ивана Уланова, поломки фиксируются практически ежедневно: злоумышленники ломают качели, портят лавочки и элементы сцены, наносят ущерб системам освещения и декоративной подсветки. Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что к противоправным действиям нередко причастны подростки.
Администрация района обратилась в правоохранительные органы для фиксации фактов вандализма и проработки мер реагирования. Власти также заявили о намерении восстановить повреждённые объекты.
Кроме того, глава администрации призвал родителей провести с детьми разъяснительные беседы о недопустимости порчи муниципального имущества.
Ранее вандалы повредили десятки надгробий на кладбище в Выксе.