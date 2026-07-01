Вандалы разгромили благоустроенный парк в старой части Кстова

Благоустройство парка проводилось в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) и проекта «Вам решать!». В ходе работ в пространстве обустроили пешеходные дорожки, оборудовали спортивные площадки, зоны для отдыха и массовых мероприятий, установили уличное освещение и перголы с подсветкой. После обновления парк стал популярным местом досуга у жителей разных районов.