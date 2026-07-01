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Пермская епархия провела военно-патриотическое учение

В Пермском крае прошло духовно-нравственное военно-патриотическое учение «Горлица», организованное Пермской епархией РПЦ и спортклубом «Дружина святого Илии Муромца».

В Пермском крае прошло духовно-нравственное военно-патриотическое учение «Горлица», организованное Пермской епархией РПЦ и спортклубом «Дружина святого Илии Муромца».

Как сообщается на сайте Пермской митрополии РПЦ, «главнокомандующим» учений стал руководитель отдела церковно-приходских школ Пермской епархии. Духовниками «армий» в этом году стали клирики Пермской епархии. Участники были разделены на две «армии»: «243-ю Пермскую» и «62-ю Гвардейскую». Кульминацией учения стал ночной полевой выход и учебно-боевое сражение.

Всего в мероприятии, прошедшем в поселке Юг, приняло участие более шестидесяти воспитанников церковно-приходских школ, а также их педагоги и родители из Перми, Осы, Чайковского, Чернушки, Калинино и Нижних Муллов.