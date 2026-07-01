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Беспрозванных рассказал об уникальной выпускнице, которая получила 300 баллов на ЕГЭ

Отличилась Вера Митюшкина из школы № 44.

Впервые в истории Калининградской области выпускница получила 300 баллов за три предмета на ЕГЭ — по химии, биологии и русскому языку. Поздравления принимает Вера Митюшкина из школы № 44. О девочке написал в МАХ губернатор Алексей Беспрозванных.

Также он отметил выпускницу городской гимназии № 32 Алису Селиванову, которая получила 100 баллов по химии и по биологии.

В итоге в регионе сейчас три 200-балльника и одна 300-балльница.

По данным минобра, по биологии в этом году максимум баллов заработали три человека (в прошлом году был 1), а порог в 90+ баллов преодолели 65 человек (в 2025 году было 28 человек).

По информатике — один стобалльник и 62 набрали больше 90 баллов.