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Красноярские пожарные спасли дачника, упавшего на крыше

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Манско-Уярском округе пожарные МЧС России помогли мужчине, который получил тяжелую травму.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Манско-Уярском округе пожарные МЧС России помогли мужчине, который получил тяжелую травму.

Инцидент произошел в садовом обществе «Каскад» на улице Малиновой. Дачник поднялся на крышу дома, чтобы осмотреть ввод электроснабжения, однако оступился и упал на крышу веранды. В результате он сломал голень.

Прибывшие на место сотрудники МЧС вручную спустили пострадавшего с высоты на носилках и передали его бригаде скорой медицинской помощи.

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