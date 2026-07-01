10 автобусов «ПАЗ-320435−04» Вектор NEXT отправились в Воронеж

По оценке представителей «АТП-1», автобусы «ПАЗ-320435−04» Вектор NEXT получили положительные отзывы со стороны водительского состава. В числе преимуществ новой техники отмечаются хорошие аэродинамические характеристики, достойный уровень оснащения, отличный обзор с рабочего места, а также хорошие маневренные качества. Кроме того, автобусы обеспечивают более высокий уровень комфорта как для водителей, так и для пассажиров.