10 автобусов «ПАЗ-320435−04» Вектор NEXT отправились в Воронеж

Компания «СТТ» передала предприятию «АТП-1» 10 автобусов «ПАЗ-320435−04» Вектор NEXT 7.6. Приобретение техники стало частью работы по обновлению автопарка перевозчика и было реализовано по программе «Государственной транспортной лизинговой компании».
Новые автобусы распределены по городским маршрутам № 50, 37, 12 и 54 и используются для регулярных пассажирских перевозок. За каждой машиной закреплены опытные водители, что позволяет эффективно использовать технику в ежедневной эксплуатации и обеспечивать стабильную работу на линии.
По оценке представителей «АТП-1», автобусы «ПАЗ-320435−04» Вектор NEXT получили положительные отзывы со стороны водительского состава. В числе преимуществ новой техники отмечаются хорошие аэродинамические характеристики, достойный уровень оснащения, отличный обзор с рабочего места, а также хорошие маневренные качества. Кроме того, автобусы обеспечивают более высокий уровень комфорта как для водителей, так и для пассажиров.
Автобусы Вектор NEXT «Доступная среда» созданы для комфорта всех пассажиров, включая маломобильные группы. Низкий уровень пола, приставная аппарель, зона для инвалидной коляски, 20 сидячих мест делают этот автобус среднего класса отличным решением для городских перевозок.
Поставка 10 автобусов «ПАЗ-320435−04» позволит «АТП-1» повысить эффективность работы на городских маршрутах и продолжить развитие качественного транспортного обслуживания жителей Воронежа.