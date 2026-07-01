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Новый министр промышленности и торговли назначен в Красноярском крае

Предыдущий министр Максим Ермаков освобождён от должности по собственному желанию.

Губернатор Михаил Котюков подписал указ о назначении Александра Черникова на пост министра промышленности и торговли Красноярского края.

До этого он работал консультантом в региональном правительстве, помощником зампреда краевого правительства, заместителем руководителя агентства науки и инновационного развития, а с 2022 по 2026 год возглавлял АНО «Сибирский институт развития креативных индустрий».

Глава региона поручил новому министру сосредоточиться на технологических приоритетах: запуске производств, реализации инвестпроектов и оперативном решении текущих задач, включая топливное обеспечение.

Предыдущий министр Максим Ермаков освобождён от должности по собственному желанию.

Ранее мы сообщали, что Виктор Гильдерман назначен замминистра здравоохранения Красноярского края.