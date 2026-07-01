Новый министр промышленности и торговли назначен в Красноярском крае

Губернатор Михаил Котюков подписал указ о назначении Александра Черникова на пост министра промышленности и торговли Красноярского края.
До этого он работал консультантом в региональном правительстве, помощником зампреда краевого правительства, заместителем руководителя агентства науки и инновационного развития, а с 2022 по 2026 год возглавлял АНО «Сибирский институт развития креативных индустрий».
Глава региона поручил новому министру сосредоточиться на технологических приоритетах: запуске производств, реализации инвестпроектов и оперативном решении текущих задач, включая топливное обеспечение.
Предыдущий министр Максим Ермаков освобождён от должности по собственному желанию.
Ранее мы сообщали, что Виктор Гильдерман назначен замминистра здравоохранения Красноярского края.