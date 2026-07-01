На капремонт поликлиники у «Алых парусов» в Воронеже выделяют 227 млн рублей

Работы требуется выполнить в пять этапов до 30 июня 2028 года. Гарантия на них составит пять лет. В частности, подрядчику предстоит отремонтировать системы отопления, водоснабжения и водоотведения, вентиляции и кондиционирования, внутренние слаботочные сети. Также победитель торгов должен будет обновить кровлю, входные группы и навесы здания, внутреннюю отделку помещений.