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На капремонт поликлиники у «Алых парусов» в Воронеже выделяют 227 млн рублей

Министерство строительства Воронежской области объявило конкурс на капитальный ремонт городской поликлиники № 16 на улице Арзамасской, 4 в облцентре — рядом с парком «Алые паруса». Начальная цена контракта составляет 226,9 млн руб. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Источник: Коммерсантъ

Министерство строительства Воронежской области объявило конкурс на капитальный ремонт городской поликлиники № 16 на улице Арзамасской, 4 в облцентре — рядом с парком «Алые паруса». Начальная цена контракта составляет 226,9 млн руб. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Источник финансирования — областной бюджет. Большую часть средств выделят в 2027 году.

Работы требуется выполнить в пять этапов до 30 июня 2028 года. Гарантия на них составит пять лет. В частности, подрядчику предстоит отремонтировать системы отопления, водоснабжения и водоотведения, вентиляции и кондиционирования, внутренние слаботочные сети. Также победитель торгов должен будет обновить кровлю, входные группы и навесы здания, внутреннюю отделку помещений.

Подавать заявки на участие в конкурсе можно до 16 июля, итоги планируют подвести 21 июля.

По данным сервиса «Яндекс. Карт», в здании переменной этажности от трех до семи этажей находятся не только поликлиника № 16 (для взрослых), но и городская клиническая больница № 5, детская поликлиника № 9.

В начале июня «Ъ-Черноземье» сообщал, что структура девелоперской группы ДСК выиграла контракт на строительство поликлиники в Новоусманском районе Воронежской области за 669 млн руб.

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