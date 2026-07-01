В Хабаровске приезжая украла у командированного часы и деньги в гостинице

В Хабаровске завершено расследование уголовного дела о краже денег и наручных часов у жителя Камчатского края, который находился в городе в командировке, — сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
По данным полиции, в начале апреля мужчина распивал спиртные напитки в гостиничном номере в Железнодорожном районе вместе с малознакомыми людьми. Уснув, он не заметил, как лишился имущества.
Утром потерпевший обнаружил пропажу наручных часов стоимостью девять тысяч рублей и шести тысяч рублей наличными, которые находились в кармане куртки. После этого он обратился в правоохранительные органы.
Сотрудники отдела полиции № 5 установили и задержали подозреваемую — 21-летнюю уроженку посёлка Хор района имени Лазо. По версии следствия, девушка воспользовалась тем, что мужчина уснул, забрала деньги и часы, после чего скрылась.
Похищенные наличные она успела потратить, однако часы полицейские изъяли и вернули владельцу. На время следствия обвиняемая находилась под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража») направлено в суд для рассмотрения по существу.