Совфед одобрил закон о выплате на жилье семьям погибших сотрудников СК

Кроме того, для сотрудников СК РФ, проходящих службу в отдельных регионах, населенных пунктах и местностях, перечень которых определит правительство РФ, и членов их семей сохраняется право состоять на учете нуждающихся в жилье по прежнему месту службы, право на обеспечение служебными жилыми помещениями и право пользования ими по прежнему месту службы, а также право членов семей на получение денежной компенсации за наем жилья.