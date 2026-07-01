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Синоптик назвала смерч в Бурятии очень редким явлением

Субанакова: смерчи для Бурятии являются очень редким явлением.

УЛАН-УДЭ, 1 июл — РИА Новости. Смерчи для Бурятии являются очень редким явлением, сообщила РИА Новости начальник отдела метеопрогнозов Бурятского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Маргарита Субанакова.

Во вторник пользователи в соцсетях поделились кадрами смерча в Онохое в Заиграевском районе Бурятии. По их словам, он поднимал в воздух все, что попадалось на пути. О непогоде РИА Новости также рассказала жительница района.

«В Бурятии, конечно, это очень редкое явление. Чаще они (смерчи — ред.) возникают в более низких широтах и реже наблюдаются в умеренных, где, собственно говоря, и находится территория Бурятии… В данном случае был не такой мощный смерч, но все-таки кое-где он навредил», — рассказала собеседница агентства.

По ее словам, со следующей недели в Бурятии установится жаркая погода, поэтому таких явлений уже не будет.