Синоптик назвала смерч в Бурятии очень редким явлением

«В Бурятии, конечно, это очень редкое явление. Чаще они (смерчи — ред.) возникают в более низких широтах и реже наблюдаются в умеренных, где, собственно говоря, и находится территория Бурятии… В данном случае был не такой мощный смерч, но все-таки кое-где он навредил», — рассказала собеседница агентства.