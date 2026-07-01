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Дебиторку компании по строительству дорог из Батайска продают за 130 млн рублей

Конкурсный управляющий Андрей Тимошенко объявил торги по продаже дебиторской задолженности обанкротившегося ООО «ТЮС-СЦБ» (Батайск) в размере 130,3 млн руб. Торги проводятся посредством публичного предложения на площадке ЗАО «Объединенная торговая площадка» ОТП. Информация об этом опубликована в ЕФРСБ.

Конкурсный управляющий Андрей Тимошенко объявил торги по продаже дебиторской задолженности обанкротившегося ООО «ТЮС-СЦБ» (Батайск) в размере 130,3 млн руб. Торги проводятся посредством публичного предложения на площадке ЗАО «Объединенная торговая площадка» ОТП. Информация об этом опубликована в ЕФРСБ.

Единым лотом представлены право требования к бывшим руководителям ООО «ТЮС-СЦБ» Евгению Гудимову и Марии Десятниковой, к контролирующим должника лицам ООО «Спецтрансстрой» и ООО «УК ТЮС».

В отношении ООО «Спецтрансстрой», ООО «УК ТЮС» введены процедуры, применяемые в деле о банкротстве, поданы заявления о включении указанной задолженности в реестр требований кредиторов.

Начальная цена лота составляет 130,3 млн руб. Она действует первые пять дней. При отсутствии заявки на участие в торгах стоимость снижается на 10% каждые три дня, но не ниже цены, соответствующей 0,1% от начальной цены лота.

Компания была признана банкротом Арбитражным судом Ростовской области 2 августа 2021 года. К субсидиарной ответственности бывшие руководители и контролирующие лица ООО «ТЮС-СЦБ» на сумму более 296,5 млн руб. были привлечены судом в июле 2025 года.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «ТЮС-СЦБ» зарегистрировано в Батайске 23 апреля 2014 года. Компания специализируется на строительстве автомобильных дорог. Перед банкротством, в 2020 году, выручка компании упала на 27% — до 587 млн руб., чистый убыток тогда составил 264,9 млн руб.