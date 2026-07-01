Опубликована программа фестиваля «Столица закатов» на первые выходные июля

Суббота, 4 июля, по традиции начнется с Гастрономической Рождественской, где гости смогут попробовать самые разнообразные блюда. Затем в сквере Свердлова состоится Арт-пикник. Вечером напротив Академии Маяк выступит Jimina, а на набережной Федоровского — «Мама не узнает». Вечер завершится на сцене Ракушки — там пройдет концерт австралийского джазмена Дэна Барнетта.