Опубликована программа фестиваля «Столица закатов» на первые выходные июля

В рамках фестиваля «Столица закатов» (12+) с 3 по 5 июля в Нижнем Новгороде вновь пройдут выступления музыкантов и другие активности для всей семьи. Программу событий опубликовали в соцсетях.
Вечером пятницы, 3 июля, на набережной Федоровского выступит Полюшка, а в Кремле — Никита Корнев. Также в Александровском саду пройдет тренировка по пилатесу.
Суббота, 4 июля, по традиции начнется с Гастрономической Рождественской, где гости смогут попробовать самые разнообразные блюда. Затем в сквере Свердлова состоится Арт-пикник. Вечером напротив Академии Маяк выступит Jimina, а на набережной Федоровского — «Мама не узнает». Вечер завершится на сцене Ракушки — там пройдет концерт австралийского джазмена Дэна Барнетта.
В воскресенье, 5 июля, в той же Ракушке будет музыкальный концерт «Италия: Amore Mio», а напротив Академии Маяк можно будет послушать сет DJ K3RRY. Роман Давыдов и группа «Южное Шоссе» выступят на набережной Федоровского.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что фестиваль Pianissimo (12+) пройдет в Нижнем Новгороде с 1 июля по 11 августа.