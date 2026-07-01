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В красноярских Солонцах проложили 11 километров водопровода

11 километров водопроводных труб смонтировали на восьми улицах в красноярских Солонцах.

В красноярских Солонцах смонтировали 11 километров водопроводных труб.

Как рассказали в «ГрадВестнике», сети проложили на улицах Свободная, Рябиновая, Изумрудная, Юности, Братьев Непомнящих, Победы, Историческая и Курская до пересечения с улицей Рождественской. Также подрядчик установил 71 из 284 железобетонных водопроводных колодцев.

«Сейчас основные работы ведем по улице Свободной, в среднем в день устанавливаем по 2 колодца и прокладываем 200 м труб. В местах пересечения будущего водопровода с дорогами трубы мы прокладываем в специальных футлярах — они выполняют защитную функцию и при необходимости ремонта позволят фрагментарно работать с поврежденными участками без раскопок проезжей части. Сейчас проложено 605 из 1460 метров таких футляров», — рассказали в подрядной организации.

Всего предстоит проложить 24 километра разводящих сетей от улицы Свободной до Содружества. Строительство ведет кемеровская фирма ООО «НОВОКУЗНЕЦКТЕХМОНТАЖ», завершить работы планируют в конце осени 2026 года.

Стоимость проекта — 250 миллионов рублей из федерального бюджета. Ранее за счет федеральных средств построили магистральный водопровод Емельяновского района.

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