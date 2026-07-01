В красноярских Солонцах проложили 11 километров водопровода

«Сейчас основные работы ведем по улице Свободной, в среднем в день устанавливаем по 2 колодца и прокладываем 200 м труб. В местах пересечения будущего водопровода с дорогами трубы мы прокладываем в специальных футлярах — они выполняют защитную функцию и при необходимости ремонта позволят фрагментарно работать с поврежденными участками без раскопок проезжей части. Сейчас проложено 605 из 1460 метров таких футляров», — рассказали в подрядной организации.