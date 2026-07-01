Почти 4 млн рублей направят на видеокамеры и барьеры для «Совкомбанк Арены»

Для нужд спортивного объекта закупаются 73 новые IP-видеокамеры российского производства, выпущенные в 2026 году. Устройства получат инфракрасную подсветку для ночной съёмки на расстоянии до 40 метров и высокое разрешение. Вместе с ними подрядчик должен поставить алюминиевые монтажные коробки. Начальная стоимость этого контракта составила около 1,8 млн рублей, а на привоз оборудования отводится 90 дней.