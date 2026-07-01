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Почти 4 млн рублей направят на видеокамеры и барьеры для «Совкомбанк Арены»

Для обеспечения безопасности на главной спортивной арене города купят отечественные камеры с ночной съёмкой и сотни металлических ограждений.

Систему безопасности на стадионе «Совкомбанк Арена» модернизируют почти за 4 млн рублей. Как сообщается на портале госзакупок, ГАУ НО «Стадион Нижний Новгород» объявило конкурсы на закупку мобильных ограждений и оборудования для восстановления работоспособности видеонаблюдения.

Для нужд спортивного объекта закупаются 73 новые IP-видеокамеры российского производства, выпущенные в 2026 году. Устройства получат инфракрасную подсветку для ночной съёмки на расстоянии до 40 метров и высокое разрешение. Вместе с ними подрядчик должен поставить алюминиевые монтажные коробки. Начальная стоимость этого контракта составила около 1,8 млн рублей, а на привоз оборудования отводится 90 дней.

Второй тендер начальной стоимостью 2,1 млн рублей включает поставку 400 мобильных металлических фан-барьеров длиной 2,5 метра каждый. На их доставку исполнителю даётся 15 рабочих дней. Победителей электронных отборов определят 8 и 9 июля.

Ранее сообщалось, что 7,6 млн рублей выделили нижегородской школе на противопожарную сигнализацию.