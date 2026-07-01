По законам культурного времени

28 июня масштабный опен-эйр «Музыка мира» в Белом колодце поставил финальную точку в юбилейном XV Платоновском фестивале искусств. Всего за две недели прошло более 25 основных событий — от уличных спектаклей и драматических премьер до концертов этнической музыки и лекций. При этом организаторы не стали отменять программу в дни траура с 23 по 25 июня после атаки на воронежский завод, сохранив для зрителей все запланированные встречи с искусством. Как прошел фестиваль — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».