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По законам культурного времени

28 июня масштабный опен-эйр «Музыка мира» в Белом колодце поставил финальную точку в юбилейном XV Платоновском фестивале искусств. Всего за две недели прошло более 25 основных событий — от уличных спектаклей и драматических премьер до концертов этнической музыки и лекций. При этом организаторы не стали отменять программу в дни траура с 23 по 25 июня после атаки на воронежский завод, сохранив для зрителей все запланированные встречи с искусством. Как прошел фестиваль — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».

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28 июня масштабный опен-эйр «Музыка мира» в Белом колодце поставил финальную точку в юбилейном XV Платоновском фестивале искусств. Всего за две недели прошло более 25 основных событий — от уличных спектаклей и драматических премьер до концертов этнической музыки и лекций. При этом организаторы не стали отменять программу в дни траура с 23 по 25 июня после атаки на воронежский завод, сохранив для зрителей все запланированные встречи с искусством. Как прошел фестиваль — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».