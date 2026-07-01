Купаться спокойно можно только в Пионерском: погода на калининградском побережье 1 июля

Балтийск: флаг жёлтый, волнения нет. «Погода мерзкая, — экспрессивно подытожил спасатель, — но купаются. У нас купаются круглые сутки и круглый год!» Зеленоградск: флаг жёлтый, плавать с осторожностью. Температура воды +20 °C, воздуха — +18. Слабый дождь. Пионерский: флаг зелёный, купание разрешено. И воздух, и вода прогрелись до +20 °C, волн нет, дождя нет тоже, но пляж пока пустынен. Светлогорск: в 10 утра был поднят жёлтый флаг, но не исключено, что его скоро сменят на красный (купание запрещено) из-за осадков и волнения — сейчас оно достигает около 1,5 баллов. «С такими барашечками», — пояснил спасатель. Температура воды +20−21 °C, мелкий дождь. Янтарный: жёлтый флаг, в воду можно заходить с осторожностью, лёгкое волнение. Дождя нет. Температура воды +21 °C.