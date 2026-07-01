Назначен новый глава Минпромторга Красноярского края

Министром промышленности и торговли Красноярского края стал 34-летний Александр Черников. Распоряжение о его назначении подписал 1 июля губернатор. А 30 июня он освободил от этой должности Максима Ермакова в связи с отставкой по собственному желанию.
Сегодня Михаил Котюков вручил новому министру Александру Черникову удостоверение.
В ходе рабочей встречи глава региона отметил, что вступление в должность проходит в непростое время, а руководство ключевым министерством потребует особого подхода.
«Технологическая повестка серьезная. Запуск производств, реализация инвестпроектов, оперативное реагирование на текущие вызовы — такие, как топливный вопрос, — часть приоритетных задач. Их необходимо решать эффективно, на пользу краю и его жителям», — подчеркнул Михаил Котюков.
Александр Черников поблагодарил главу края за доверие и заверил, что продолжит взаимодействие с ведомствами и компаниями края для развития промышленности, реализации инвестиционных проектов и укрепления технологического суверенитета региона.
Справка: Александр Черников родился 25 августа 1991 года в станице Тамань Краснодарского края. В 2013 году окончил СФУ по специальности «юриспруденция». Работал консультантом в правительстве края, помощником заместителя председателя правительства, заместителем руководителя агентства науки и инновационного развития. С 2022 по 2026 год являлся директором АНО «Сибирский институт развития креативных индустрий».